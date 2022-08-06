Выпущена док-станция, которая превращает Raspberry Pi Compute Module 4 в роутер

Seeed Studio представила устройство под названием Raspberry Pi Router Board, которое позволяет создать полноценный маршрутизатор на базе Raspberry Pi Compute Module 4. Новинка оснащена портами HDMI и USB, картридером microSD, 40-контактным набором GPIO и крошечным OLED-дисплеем.





Цена такой системы составляет 55 долларов, хотя продажи ещё не стартовали. Док-станция позволяет использовать различные дополнительные модули Raspberry Pi HAT, что позволит, к примеру, добавить поддержку Power over Ethernet (PoE) — это технология подачи питания через один из сетевых кабелей.

Отметим, что контроллер Ethernet построен на чипе RTL811E, а дисплей основан на OLED-матрице. Его диагональ составляет 0,91 дюйма. Новинка совместима с Raspberry Pi OS, Ubuntu Server и OpenWrt, что позволяет настроить систему по своему желанию.





Модуль Raspberry Pis Compute Module 4 оснащён процессором Broadcom BCM2711 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A72 на частоте 1,5 ГГц. Есть версии с 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и с 16 ГБ или 32 ГБ флеш-памяти. Цена — от 35 до более чем 100 долларов.