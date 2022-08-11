Выпущен китайский одноплатный ПК с поддержкой Windows, Arduino и активным охлаждением

Китайский производитель электроники LattePanda выпустил третье поколение одноплатного компьютера с процессором Intel. Новинка называется LattePanda 3 Delta. Одноплатник оснащён «гребёнкой» GPIO и встроенным устройством Arduino Leonardo на базе микроконтроллера ATmega32U4.





Как отмечается, новая плата умеет запускать настольные версии Linux и Windows. Также предыдущие версии могли работать с MacOS (так называемый Hackintosh). Возможно, новая модель это тоже умеет.

В техническом плане плата построена на базе четырёхъядерного процессора Celeron N5105 с частотой до 2,9 ГГц без многопоточности. Его энергопотребление составляет 10 Вт. На плате есть 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти eMMC. Также есть слот под накопители M.2, а второй рассчитан на установку модема или Wi-Fi-платы. Также можно поставить туда и накопитель, но он будет работать на скорости не выше SATA 3. При этом адаптер Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 распаян и на самой плате.

Есть разъёмы HDMI, DisplayPort, гигабитный Ethernet, три порта USB 3.2 Type-A, в том числе один с пропускной способностью до 10 Гбит/сек, а также порт Type-C для питания. Также отметим наличие 3,5-аудиоразъёма.

Плата имеет активное охлаждение и внешне походит на небольшую видеокарту или системную плату старого Mac mini. Цена пока не сообщается.

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