Выполнение физических упражнений позволяет эффективно бороться с храпом

Врачи утверждают, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с храпом является сжимание в зубах деревянной палочки. Выполнять данное упражнение необходимо в течение трех или четырех минут. Кроме того, пациенты с храпом могут двигать челюстью по и против часовой стрелки в количестве десяти раз.