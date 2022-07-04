Выполнение физических упражнений позволяет эффективно бороться с храпом

Гимнастический комплекс из нескольких физических упражнений полезен для пациентов, страдающих от храпа. Об этом сообщает издание Yakutsk.ru со ссылкой на рекомендации медицинских специалистов на каналах в мессенджере Telegram.
Врачи утверждают, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с храпом является сжимание в зубах деревянной палочки. Выполнять данное упражнение необходимо в течение трех или четырех минут. Кроме того, пациенты с храпом могут двигать челюстью по и против часовой стрелки в количестве десяти раз.
Эксперты также советуют отодвигать корень языка к горлу в положении закрытого рта.Данное упражнение рассчитано на выполнение в течение 30 секунд. Врачи рекомендуют выполнять его тремя подходами для повышения эффективности.
Наконец, эффективным способом борьбы с храпом является произношение определенных звуков. По мнению специалистов, пациентам следует произносить звуки «И» и «У» с сильным напряжением мышц шеи по 20 раз.