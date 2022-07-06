Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны предложили увеличить до 75 тыс. рублей

Выплата обойдется бюджету в 30 млрд рублей, но в современных реалиях эта мера оправдана, отмечают авторы инициативы. В настоящее время размер ежегодной выплаты ветеранам, а также приравненным к ним лицам, вдовам погибших в период ВОВ военнослужащих и вдовам (вдовцам) умерших участников войны и инвалидов ВОВ составляет 10 тысяч рублей.