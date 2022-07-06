Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны предложили увеличить до 75 тыс. рублей

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об установлении ежегодных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия».
Выплата обойдется бюджету в 30 млрд рублей, но в современных реалиях эта мера оправдана, отмечают авторы инициативы. В настоящее время размер ежегодной выплаты ветеранам, а также приравненным к ним лицам, вдовам погибших в период ВОВ военнослужащих и вдовам (вдовцам) умерших участников войны и инвалидов ВОВ составляет 10 тысяч рублей.
С инициативой выступила возглавляемая Леонидом Слуцким группа депутатов фракции ЛДПР. Фракции «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ уже заявили о готовности поддержать законопроект. Документ направлен в правительство на отзыв.