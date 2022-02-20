Выплаты в 10 тыс. рублей получили порядка 700 эвакуированных жителей Донбасса

Почти 700 жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в Россию, получили положенные им выплаты. Их размер составил 10 тысяч рублей на человека, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Выплата имеет единовременный характер. В настоящий момент обработано около 3,5 тысячи заявок от беженцев, сообщил Чуприян.

«Сегодня мы обработали порядка 3,5 тыс. заявлений на открытие лицевых счетов для дальнейших выплат. Почти 700 человек получили деньги, которые выделены правительством РФ», — рассказал он.

На соответствующие цели Правительство России приняло решение выделить 5 миллиардов рублей. Средства уже поступили в Ростовскую область. Как уточнил Чуприян, российскую границу пересекли уже 53 тысячи беженцев.

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