Новости0

Выпивший бутылку ликера на спор мужчина скончался в Южной Африке

Выпивший бутылку ликера на спор мужчина скончался в Южной Африке
Photo by form PxHere

Поглощение ликера Jaegermeister на спор обернулось для жителя Южной Африки гибелью. Мужчина выпил бутылку алкогольной продукции за две минуты и умер, пишет издание Sowetan Live. 

По данным СМИ, покойный принимал участие в соревновании в одной из точек продаж популярного спиртного. В качестве выигрыша полагались 200 южноафриканских рэндов (690 рублей) наличными. Выпив бутылку Jaegermeister за две минуты, любитель конкурсов упал в обморок. Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали южноафриканца, но позже тот скончался в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. 

jaegermeister алкоголь время конкурс мужчина смерть спор южная африка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.