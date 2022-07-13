Выпивший бутылку ликера на спор мужчина скончался в Южной Африке

По данным СМИ, покойный принимал участие в соревновании в одной из точек продаж популярного спиртного. В качестве выигрыша полагались 200 южноафриканских рэндов (690 рублей) наличными. Выпив бутылку Jaegermeister за две минуты, любитель конкурсов упал в обморок. Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали южноафриканца, но позже тот скончался в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.