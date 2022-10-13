Выписавшаяся из больницы певица Ирина Дубцова рассказала о своем недуге

Победительница четвертого сезона музыкального телешоу «Фабрика звезд» Ирина Дубцова некоторое время назад выписалась из больницы. Певица рассказала, зачем ей понадобилась госпитализация.
Как призналась Дубцова в социальных сетях, раньше она и понятия не имела, какие могут возникнуть проблемы со здоровьем на фоне нервного напряжения, усталости и стресса.
«Никто из нас не робот: ни физически, ни морально. Говорила вам о том, что даже лежала в больнице. Всем желаю прислушаться к моим словам и беречь себя», — рассказала она.
Певица добавила, что все трудности, выпадающие на долю человека, носят временный характер, и призвала поклонников любить себя и не забывать об отдыхе.