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Выписавшаяся из больницы певица Ирина Дубцова рассказала о своем недуге

Global Look Press | Komsomolskaya Pravda
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Победительница четвертого сезона музыкального телешоу «Фабрика звезд» Ирина Дубцова некоторое время назад выписалась из больницы. Певица рассказала, зачем ей понадобилась госпитализация.

Как призналась Дубцова в социальных сетях, раньше она и понятия не имела, какие могут возникнуть проблемы со здоровьем на фоне нервного напряжения, усталости и стресса.

«Никто из нас не робот: ни физически, ни морально. Говорила вам о том, что даже лежала в больнице. Всем желаю прислушаться к моим словам и беречь себя», — рассказала она.

Певица добавила, что все трудности, выпадающие на долю человека, носят временный характер, и призвала поклонников любить себя и не забывать об отдыхе.

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RusNewsToday24
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