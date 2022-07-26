Выпавшая с третьего этажа собака травмировала двух прохожих в Ивановской области

В Кинешме 42-летняя женщина и ее 14-летний сын пострадали после того, как на них из окна третьего этажа упала собака. Возможно, питомца на улицу выбросили. Об этом сообщают местные СМИ.
После случившегося ребенок испытал сильный шок. Он пошатнулся и ударился лбом о стену, в результате чего получил ссадины. У его матери диагностировали вывих плеча.
Пса, вес которого составляет 10 кг, отвезли в ветеринарный пункт. После осмотра специалист заключил, что жизни животного ничего не угрожает.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.