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    «Вынужден отказаться»: Кристиансен ответил на предложение Степановой прогуляться с медведем

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Вынужден отказаться»: Кристиансен ответил на предложение Степановой прогуляться с медведем

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    Tomi HÃ„Nninen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Трехкратный чемпион мира по биатлону Ветле Шоста Кристиансен ответил Веронике Степановой, пригласившей его прогуляться с медведем на Камчатке.

    Норвежский биатлонист Кристиансен отказался от предложения Вероники Степановой приехать на Камчатку и прогуляться с ездовым медведевым. В разговоре с журналистами Dagbladet он назвал «довольно детским» ответ российской спортсменки.

    «Его сложно воспринимать всерьез. Во-первых, добраться туда будет довольно сложно. Вот раньше на Камчатке проходила показательная гонка, но, скорее всего, там ее уже не будет. Поэтому я вынужден отказаться от этого приглашения», — заявил норвежский биатлонист.

    Степанова ранее предложила Кристиансену приехать на Камчатку, опубликовав фото норвежца в майке с президентом РФ Владимиром Путиным. Так биатлонистка отреагировала на высказывание олимпийского чемпиона 2022 года в мужской эстафете о ее выступлении на встрече с главой государства в Кремле.

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