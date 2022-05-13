«Вынужден отказаться»: Кристиансен ответил на предложение Степановой прогуляться с медведем

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Трехкратный чемпион мира по биатлону Ветле Шоста Кристиансен ответил Веронике Степановой, пригласившей его прогуляться с медведем на Камчатке.
Норвежский биатлонист Кристиансен отказался от предложения Вероники Степановой приехать на Камчатку и прогуляться с ездовым медведевым. В разговоре с журналистами Dagbladet он назвал «довольно детским» ответ российской спортсменки.
«Его сложно воспринимать всерьез. Во-первых, добраться туда будет довольно сложно. Вот раньше на Камчатке проходила показательная гонка, но, скорее всего, там ее уже не будет. Поэтому я вынужден отказаться от этого приглашения», — заявил норвежский биатлонист.
Степанова ранее предложила Кристиансену приехать на Камчатку, опубликовав фото норвежца в майке с президентом РФ Владимиром Путиным. Так биатлонистка отреагировала на высказывание олимпийского чемпиона 2022 года в мужской эстафете о ее выступлении на встрече с главой государства в Кремле.