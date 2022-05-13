«Вынужден отказаться»: Кристиансен ответил на предложение Степановой прогуляться с медведем

«Его сложно воспринимать всерьез. Во-первых, добраться туда будет довольно сложно. Вот раньше на Камчатке проходила показательная гонка, но, скорее всего, там ее уже не будет. Поэтому я вынужден отказаться от этого приглашения», — заявил норвежский биатлонист.