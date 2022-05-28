“Выключите телевизор”: Жанна Агалакова рассказала об увольнении с Первого канала и посоветовала россиянам искать другие источники информации

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Жанна Агалакова

Жанна Агалакова дала интервью BBC. В нем она заявила, что не жалеет о своем решении уволиться с Первого канала вскоре после начала военной спецоперации на Украине.

Моя жизнь разделилась надвое: до 24 февраля и после. Но я рада, что сделала такой выбор. Возможно, я должна была сделать его намного раньше,

— сказала журналистка.

Она отметила, что была недовольна своей работой уже во время второго президентского срока Владимира Путина. Ей не нравилось, что любая мелочь, связанная с президентом (“То, что он пожал кому-то руку, куда-то поехал, выпил с кем-то чаю”) считалась достойной попадания в новостные сводки.

По словам Агалаковой, нежелание заниматься пропагандой стало одной из причин ее переезда в Париж, но и там ее не устраивала однобокая подача информации на российском телевидении.

Было тяжело, потому что я должна была слушать только точку зрения и доносить ее, вырезая все остальные мнения.

Журналистка призналась, что продолжает иногда смотреть российские новостные каналы.

Это как две разные планеты. На одной руины и полная катастрофа, смерть и трагедия, а на другой российские милитаристы, которых местное население встречает с цветами. Есть только победы, что-то позитивное и прекрасное. Эти два мира не стыкуются. То, как они это делают, поражает меня. Как они промывают мозги населению — это невероятно.

Агалакова также высказалась о масштабных антироссийских санкциях — по ее мнению, они лишь настраивают россиян против Запада, а не против правительства их страны.

Мне кажется, это не способ. С одной стороны, вы не допускаете российских спортсменов до международных соревнований, а с другой — платите за российский газ в рублях. Где логика? Не все русские плохие. Те люди, которые никогда не голосовали за Путина и не поддерживали [специальную военную операцию], теперь отрезаны от мира, их держат в заложниках.

В заключение интервью журналистка посоветовала россиянам “выключить телевизор”.

Это машина для промывки мозгов. Просто не слушайте, найдите другие источники информации, зайдите в интернет и откройте ваши сердца.

Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 года (тогда это еще был канал ОРТ). Она была ведущей, а затем корреспондентом в Нью-Йорке и Париже. О ее увольнении стало известно 15 марта. В том же месяце журналистка выступила в офисе организации “Репортеры без границ” в Париже, где также призвала россиян не быть “зомбированными”. Свое нынешнее местоположение Жанна скрывает.