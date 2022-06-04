Выигравший судебный иск Джонни Депп поблагодарил присяжных

Актер Джонни Депп прокомментировал результаты судебного процесса над бывшей женой Эмбер Херд. Звезда «Пиратов Карибского моря» выразил благодарность присяжным.
Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию и штраф, общий размер которых составил 15 млн долларов. Актриса недовольна данным решением и намерена обжаловать постановление.
Сам же Депп не скрывает, что рад этому исходу. По словам актера, с момента развода и после того, как Херд публично оклеветала его, жизнь для него превратилась в ад. Он счастлив, что смог наконец восстановить репутацию.
«И шесть лет спустя жюри присяжных буквально вернуло мне жизнь. Склоняю голову», — заявил артист в соцсетях.
Депп подчеркнул, что долго взвешивал решение подать в суд на бывшую жену. В итоге артист все же направил иск о клевете. Для него было важно, чтобы вне зависимости от исхода дела мир услышал правду, сообщает телеканал RT.