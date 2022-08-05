Выходка Вайкуле с украинским флагом в Литве вывела из себя россиян

Недавно латвийская певица Лайма Вайкуле завершила свой концерт в Паланге поднятием украинского флага, тем самым обозначив свою позицию против спецоперации. Поклонники артистки из России пришли в негодование после подобной выходки и припомнили ей не только громкие слова о Крыме, но и то, что только благодаря России карьера Лаймы пошла в гору. Об этом пишут «Невские Новости».
По информации источника, Вайкуле призналась, что стоит на стороне киевского режима и поддерживает политический курс родной Латвии, которая полностью осуждает действия РФ на Украине.
После подобного фанаты звезды в России — страны, которая подарила латвийской исполнительнице большую славу —, припомнили ей высказывания по Крыму, которые она озвучила несколько лет назад.
Дело в том, что после присоединения полуострова к РФ Лайма заявила, что категорически отказывается называть его российским и поклялась никогда не приезжать туда с концертами.
«Сами ее кормим, а она помоями нас же и поливает… Не покупать билеты на ее концерты, ограничить концертную деятельность по времени и территории, а когда с голоду пухнуть начнет, тогда и запоет по-другому»;
«Сидела же тихонько. По старости мозги видно усыхают и забывают, кто им имя дал!»;
«Вот она, черная неблагодарность! Кем бы она была без России? В лучшем случае незаурядной ресторанной певичкой», — написали разгневанные пользователи Сети.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что продюсер Худяков сообщил о баснословном гонораре Вайкуле за выходку с украинским флагом.