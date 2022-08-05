Выходка Вайкуле с украинским флагом в Литве вывела из себя россиян

«Сами ее кормим, а она помоями нас же и поливает… Не покупать билеты на ее концерты, ограничить концертную деятельность по времени и территории, а когда с голоду пухнуть начнет, тогда и запоет по-другому»;

«Сидела же тихонько. По старости мозги видно усыхают и забывают, кто им имя дал!»;

«Вот она, черная неблагодарность! Кем бы она была без России? В лучшем случае незаурядной ресторанной певичкой», — написали разгневанные пользователи Сети.