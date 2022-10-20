Выгнавший украинок владелец ресторана в Париже объяснил свои слова о Путине

«Унижать Путина я не буду, он защищает свою страну, удачи ему в этом. Я понимаю, что политика — дело сложное. … Когда ко мне приходят люди и говорят: “Увидите, что с вами произойдет”. Это угроза. Это запрещено. Поэтому я понервничал и прокричал: “Да здравствует Путин!” И я это повторю, потому что Путин должен защищать свою территорию, он должен защищать свой народ», — объяснил Алекс.