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Выгнавший украинок владелец ресторана в Париже объяснил свои слова о Путине

Франция пообещала продолжать накачивать Украину оружием
pxhere.com

Парижанин Алекс, который выгнал двух украинских посетительниц из собственного ресторана Cosy Montparnasse, объяснил свой поступок.

Хозяин парижского ресторана объяснил журналистам РИА Новости, почему не стал потакать наглым требованиям украинок и выгнал их из заведения, а также рассказал о своем отношении к действиям России на Украине.

«Унижать Путина я не буду, он защищает свою страну, удачи ему в этом. Я понимаю, что политика — дело сложное. … Когда ко мне приходят люди и говорят: “Увидите, что с вами произойдет”. Это угроза. Это запрещено. Поэтому я понервничал и прокричал: “Да здравствует Путин!” И я это повторю, потому что Путин должен защищать свою территорию, он должен защищать свой народ», — объяснил Алекс.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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