Выгнавший украинок владелец ресторана в Париже объяснил свои слова о Путине

Парижанин Алекс, который выгнал двух украинских посетительниц из собственного ресторана Cosy Montparnasse, объяснил свой поступок.
Хозяин парижского ресторана объяснил журналистам РИА Новости, почему не стал потакать наглым требованиям украинок и выгнал их из заведения, а также рассказал о своем отношении к действиям России на Украине.
«Унижать Путина я не буду, он защищает свою страну, удачи ему в этом. Я понимаю, что политика — дело сложное. … Когда ко мне приходят люди и говорят: “Увидите, что с вами произойдет”. Это угроза. Это запрещено. Поэтому я понервничал и прокричал: “Да здравствует Путин!” И я это повторю, потому что Путин должен защищать свою территорию, он должен защищать свой народ», — объяснил Алекс.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.