Выглядит на 35: Галкин выложил новые снимки помолодевшей Пугачевой

Максим Галкин показал новые снимки со своего отдыха с Аллой Пугачевой. На протяжении всей своей карьеры Примадонна отдавала предпочтение темным оттенкам одежды, при этом у стилистов не удавалось отучить ее от этой привычки.
Но, как заметили знакомые певицы, после того, как в жизни Пугачевой появился Галкин, ее пристрастия к темному исчезли, и Примадонна стала надевать белые наряды. Поклонники считают, что благодаря этому Алла Пугачева стала выглядеть стройнее, сообщает Teleprogramma.pro.
Наверняка поэтому Максим Галкин и поделился снимком своей супруги в белом брючном костюме на отдыхе. Галкин в открытую любуется Аллой Пугачевой, которой на видео не дашь больше 35 лет.
Ранее «Народные Новости» писали, как Максим Галкин пожаловался на травлю со стороны журналистов из России