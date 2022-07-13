...
Новости0

Выглядит на 35: Галкин выложил новые снимки помолодевшей Пугачевой

Выглядит на 35: Галкин выложил новые снимки помолодевшей Пугачевой
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин показал новые снимки со своего отдыха с Аллой Пугачевой. На протяжении всей своей карьеры Примадонна отдавала предпочтение темным оттенкам одежды, при этом у стилистов не удавалось отучить ее от этой привычки.

Но, как заметили знакомые певицы, после того, как в жизни Пугачевой появился Галкин, ее пристрастия к темному исчезли, и Примадонна стала надевать белые наряды. Поклонники считают, что благодаря этому Алла Пугачева стала выглядеть стройнее, сообщает Teleprogramma.pro.

globallookpress/Komsomolskaya Pravda
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Наверняка поэтому Максим Галкин и поделился снимком своей супруги в белом брючном костюме на отдыхе. Галкин в открытую любуется Аллой Пугачевой, которой на видео не дашь больше 35 лет.

Ранее «Народные Новости» писали, как Максим Галкин пожаловался на травлю со стороны журналистов из России

алла пугачева максим галкин примадонна шоубизнес
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.