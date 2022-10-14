Выехавшие за границу россияне рассказали об истинном отношении местных жителей

Российские туристы, путешествующие за пределами РФ, в том числе и странам ближнего зарубежья, раскрыли истинное отношение к ним местных жителей.
Так, путешественник из России, который решил посетить Казахстан, рассказал, что столкнулся с плохим отношением казахов, при этом некоторые арендодатели даже отказывались сдавать жилье русским.
«А при поиске квартиры сказали один раз: “Русским не сдаю”», — цитирует мужчину портал 93.RU.
При этом россияне сообщили, что в Армении и Грузии к туристам из России относятся хорошо.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что с августа власти Грузии перестали оплачивать проживание в гостиницах и питание украинским беженцам, а местные жители отказываются сдавать им квартиры.