Выбывший из шоу «Маска. Танцы» Шура пожаловался на тяжелый костюм

Российский эстрадный певец Шура рассказал, что выбрал самый громоздкий костюм в шоу «Маска. Танцы».
Второй выпуск популярного телепроекта закончился раскрытием тайны личности участника в костюме Попкорна. Им оказался Шура. Сразу после разоблачения за кулисами шоу артист пожаловался на тяжелый костюм, в котором ему было не до танцев.
«Мне с самого начала не повезло: я выбрал не ту маску. Она оказалась самой тяжелой. Там было на выбор 16 масок. И надо же, меня угораздило выбрать именно эту. Килограммов восемь весит только голова! Ни вправо, ни влево шаг, она заваливается», — цитирует певца StarHit.
Напомним, ранее на тяжелые костюмы жаловались участники шоу «Маска» на телеканале НТВ. Так, победитель третьего сезона проекта оперный певец Ильдар Абдразаков рассказал, что его костюм весил 50 килограмм, он мог в нем только шевелить руками.