Выбывший из шоу «Маска. Танцы» Шура пожаловался на тяжелый костюм

«Мне с самого начала не повезло: я выбрал не ту маску. Она оказалась самой тяжелой. Там было на выбор 16 масок. И надо же, меня угораздило выбрать именно эту. Килограммов восемь весит только голова! Ни вправо, ни влево шаг, она заваливается», — цитирует певца StarHit.