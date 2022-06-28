Выбритые виски и черные челки: Белла и Джиджи Хадид появились на показе Marc Jacobs в необычных образах

Джиджи Хадид

Дизайнер Марк Джейкобс презентовал свою новую коллекцию в Нью-Йорке. Показ прошел в публичной библиотеке в камерной обстановке (в зале было всего 99 мест, среди приглашенных были Анна Винтур и Эмили Ратаковски).

На подиуме главными звездами стали Белла и Джиджи Хадид: сестры, как и остальные модели, предстали в необычных образах — с выбритыми висками и черными волосами. Переживать за шевелюру моделей, впрочем, не стоит — это был лишь искусный грим. Процесс подготовки к шоу Беллы и Джиджи показали в соцсетях.

Белла Хадид перед показом Джиджи Хадид перед показом



Белла Хадид перед показом

После пандемии Марк Джейкобс вышел из официального расписания Недели моды в Нью-Йорке и стал показывать свои коллекции отдельно. Новые творения дизайнера эстетически во многом продолжают прошлую коллекцию, презентация которой состоялась здесь же. Снова были гигантские пропорции, пышные платья, высоченные платформы в стилистике Рика Оуэнса. Объемные свитера, в которые были завернуты модели, сочетали с оперными перчатками, а дополняли образы сумки XXL.

Белла Хадид Белла и Джиджи Хадид

Для местной публики показ стал моментом легкости после нескольких довольно мрачных дней в Америке, последовавших за отменой постановления о праве на аборт. В приглашениях на показ Джейкобс процитировал немецкого философа Фридриха Ницше, подчеркнув, что творчество необходимо для жизни: “Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины”.

Эмили Ратаковски Марк Джейкобс, Анна Винтур и Би Карроззини



Приглашение на показ Marc Jacobs