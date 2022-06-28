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Выбритые виски и черные челки: Белла и Джиджи Хадид появились на показе Marc Jacobs в необычных образах

Выбритые виски и черные челки: Белла и Джиджи Хадид появились на показе Marc Jacobs в необычных образах

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Новости моды





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Джиджи Хадид

Дизайнер Марк Джейкобс презентовал свою новую коллекцию в Нью-Йорке. Показ прошел в публичной библиотеке в камерной обстановке (в зале было всего 99 мест, среди приглашенных были Анна Винтур и Эмили Ратаковски).

На подиуме главными звездами стали Белла и Джиджи Хадид: сестры, как и остальные модели, предстали в необычных образах — с выбритыми висками и черными волосами. Переживать за шевелюру моделей, впрочем, не стоит — это был лишь искусный грим. Процесс подготовки к шоу Беллы и Джиджи показали в соцсетях.

Белла Хадид перед показомБелла Хадид перед показомДжиджи Хадид перед показомДжиджи Хадид перед показомДжиджи Хадид перед показом

Белла Хадид
Белла Хадид перед показом

После пандемии Марк Джейкобс вышел из официального расписания Недели моды в Нью-Йорке и стал показывать свои коллекции отдельно. Новые творения дизайнера эстетически во многом продолжают прошлую коллекцию, презентация которой состоялась здесь же. Снова были гигантские пропорции, пышные платья, высоченные платформы в стилистике Рика Оуэнса. Объемные свитера, в которые были завернуты модели, сочетали с оперными перчатками, а дополняли образы сумки XXL.

Белла ХадидБелла ХадидБелла и Джиджи ХадидБелла и Джиджи ХадидБелла Хадид

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Показ Marc Jacobs

Показ Marc Jacobs

Показ Marc Jacobs

Показ Marc Jacobs

Показ Marc Jacobs

Показ Marc Jacobs

Для местной публики показ стал моментом легкости после нескольких довольно мрачных дней в Америке, последовавших за отменой постановления о праве на аборт. В приглашениях на показ Джейкобс процитировал немецкого философа Фридриха Ницше, подчеркнув, что творчество необходимо для жизни: “Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины”.

Эмили РатаковскиЭмили РатаковскиМарк Джейкобс, Анна Винтур и Би КарроззиниМарк Джейкобс, Анна Винтур и Би Карроззини


Приглашение на показ Marc Jacobs


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Gettyimages.ru


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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