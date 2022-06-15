Выбор сделан давно: ультиматум Зеленского к Шольцу не поможет Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, выдвигая ультиматумы канцлеру Германии Олафу Шольцу, просто пиарится, заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин, пишет Life.
Когда президент Украины Владимир Зеленский упрекает канцлера Германии в том, что ФРГ пытается балансировать между Москвой и Киевом, это очень напоминает шоу, считает эксперт.
«Подобные заявления в стиле господина Зеленского, все это очень сильно отдает шоу. В том, что он позволяет себе такие выходки, — в этом виноваты сами немцы, проглотившие заявление “ливерная колбаса” в адрес того же Шольца от посла Украины (Андрея Мельника — Прим. ред.). Немцы стерпели — и теперь вот получают то, что Зеленский предъявляет ультиматумы. Но это не более чем пиар», — отметил Шишкин.
Шольц, как и вся немецкая элита, уже расставил приоритеты. Канцлера волнует только Германия, и с учетом интересов ФРГ он будет строить отношения с другими странами. Сейчас Олаф Шольц использует украинский кризис для того, чтобы избавиться от ограничений после поражения Германии во Второй мировой войне. Основная задача канцлера в данной ситуации создать сильнейшую армию в Европе, что раньше сделать было невозможно.
Немецкие читатели ZDF ранее отметили, что с точки зрения национальных интересов выбор Германии однозначен. Немцы напомнили, что Россия во многом обеспечивает ФРГ необходимыми ресурсами, а Украина — лишь вытягивает их.