Выбор сделан давно: ультиматум Зеленского к Шольцу не поможет Украине

«Подобные заявления в стиле господина Зеленского, все это очень сильно отдает шоу. В том, что он позволяет себе такие выходки, — в этом виноваты сами немцы, проглотившие заявление “ливерная колбаса” в адрес того же Шольца от посла Украины (Андрея Мельника — Прим. ред.). Немцы стерпели — и теперь вот получают то, что Зеленский предъявляет ультиматумы. Но это не более чем пиар», — отметил Шишкин.