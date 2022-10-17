Вяльбе рассказала, почему FIS отказала двум лыжницам из России в смене спортивного гражданства

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о срыве перехода двух российских лыжниц в сборную Израиля, передает «Матч ТВ».
Вяльбе отметила, что спортсменки из РФ нарушили процедуру подачи заявок, когда обратились Международную федерацию лыжных гонок напрямую, а не через национальную ассоциацию.
Отмечается, что, согласно правилам, государства, между которым идет обмен лыжников, первоначально должны согласовать переход.
«FIS даже не рассматривала это дело. Просто им [ответили, что они не имеют на это право», — высказалась Вяльбе.
Напомним, что 22 сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что две российские лыжницы не смогут сменить спортивное гражданство на израильское ради выступлений на Кубке мира.