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Вяльбе рассказала, почему FIS отказала двум лыжницам из России в смене спортивного гражданства

Вяльбе рассказала, почему FIS отказала двум лыжницам из России в смене спортивного гражданства
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о срыве перехода двух российских лыжниц в сборную Израиля, передает «Матч ТВ».

Вяльбе отметила, что спортсменки из РФ нарушили процедуру подачи заявок, когда обратились Международную федерацию лыжных гонок напрямую, а не через национальную ассоциацию.

Отмечается, что, согласно правилам, государства, между которым идет обмен лыжников, первоначально должны согласовать переход.

«FIS даже не рассматривала это дело. Просто им [ответили, что они не имеют на это право», — высказалась Вяльбе.

Напомним, что 22 сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что две российские лыжницы не смогут сменить спортивное гражданство на израильское ради выступлений на Кубке мира.

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