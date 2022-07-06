Вячеслав Володин призвал США рассекретить военные биологические разработки

«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей – последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены», — высказался на эту тему Володин в своем Telegram-канале.