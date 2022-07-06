Вячеслав Володин призвал США рассекретить военные биологические разработки

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что проводимые по всему миру военные биологические разработки Соединенных Штатов должны быть остановлены и рассекречены.
Ранее председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала Lancet Джеффри Сакс сообщил, что COVID-19 мог быть создан в биолабораториях США.
«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей – последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены», — высказался на эту тему Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что США следует компенсировать убытки всем государствам, которые понесли потери от эпидемии коронавируса.