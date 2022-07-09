Вячеслав Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей в России

Володин напомнил, что в этом году Россия впервые официально отмечает День любви, семьи и верности, установленный указом президента России Владимира Путина. Он отметил важность укрепления института семьи и окружения родных и близких любовью, заботой и вниманием. В своей публикации он также напомнил о попытках стран Запада навязать российскому обществу чуждые ценности.