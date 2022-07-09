Вячеслав Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей в России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посвятил публикацию Дню семьи, любви и верности. Он заявил о важности укрепления института семьи и рассказал о ценностях, навязываемых странами Запада.
Володин напомнил, что в этом году Россия впервые официально отмечает День любви, семьи и верности, установленный указом президента России Владимира Путина. Он отметил важность укрепления института семьи и окружения родных и близких любовью, заботой и вниманием. В своей публикации он также напомнил о попытках стран Запада навязать российскому обществу чуждые ценности.
«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — написал Володин на своем канале в мессенджере Telegram.
Вячеслав Володин ранее прокомментировал действия администрации президента США Джо Байдена, напомнив властям страны про Аляску. Она находилась под контролем Российской империи и была продана США за 7,2 миллиона долларов.