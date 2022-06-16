«Вы про Аляску?»: Захарова ответила журналисту CNN, взволнованному заявлением Путина о возвращении исконных земель

Корреспондент CNN Фредкрик Пляйтген задал вопрос Захаровой, выступавший с брифингом на полях ПМЭФ-2022, о речи президента РФ Владимира Путина про Петра I возвращение российских земель. Журналист поинтересовался, не нарушают ли тезисы российского лидера международное право. Захарова в ответ посоветовала «с таким же пафосом» задать подобный вопрос американскому руководству о военных кампаниях США в Сирии и Ираке.