«Вы про Аляску?»: Захарова ответила журналисту CNN, взволнованному заявлением Путина о возвращении исконных земель

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в завершение разговора с иностранным журналистом о ситуации на Украине пошутила про исторические земли и Аляску.
Корреспондент CNN Фредкрик Пляйтген задал вопрос Захаровой, выступавший с брифингом на полях ПМЭФ-2022, о речи президента РФ Владимира Путина про Петра I возвращение российских земель. Журналист поинтересовался, не нарушают ли тезисы российского лидера международное право. Захарова в ответ посоветовала «с таким же пафосом» задать подобный вопрос американскому руководству о военных кампаниях США в Сирии и Ираке.
После этого Захарова отвечала на вопросы других журналистов, однако вновь обратилась к Пляйтгену, уточнив его опасения по поводу возвращения исконных земель.
«Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?» — сыронизировала Захарова.
Напомним, Аляска находилась под контролем Российской империи и была продана США при императоре Александре II в 1867 году за 7,2 миллиона долларов.