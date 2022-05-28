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«Вы передумали?»: Арестович задал властям США один неудобный вопрос

«Вы передумали?»: Арестович задал властям США один неудобный вопрос
prt scr youtube.com/UKRLIFE.TV

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что США затягивают передачу Киеву ракетных систем залпового огня, сообщает Pravda.ru.

«Возникает вопрос вообще к Западу: вы чего хотите? Если нас The Wall Street Journal смотрит, разрешите вам задать вопрос: вы вообще как? Мы вам еще как бы нужны? Или уже все? Вы передумали?» — спросил Арестович.

Политик добавил, что хочет обратить внимание Вашингтона на проблемы с поставками вооружения.

Ранее Транспортное командование вооруженных сил Соединенных Штатов рассказало, что США поставили Киеву 23,8 тысячи тонн вооружений и военной техники.

Так, Вашингтон отправил Киеву около 24 тысяч противотанковых управляемых ракет, 1033 зенитных ракетных системы и 1468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174 173 артиллерийских снаряда, девять вертолетов.

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