«Вы передумали?»: Арестович задал властям США один неудобный вопрос

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что США затягивают передачу Киеву ракетных систем залпового огня, сообщает Pravda.ru.
«Возникает вопрос вообще к Западу: вы чего хотите? Если нас The Wall Street Journal смотрит, разрешите вам задать вопрос: вы вообще как? Мы вам еще как бы нужны? Или уже все? Вы передумали?» — спросил Арестович.
Политик добавил, что хочет обратить внимание Вашингтона на проблемы с поставками вооружения.
Ранее Транспортное командование вооруженных сил Соединенных Штатов рассказало, что США поставили Киеву 23,8 тысячи тонн вооружений и военной техники.
Так, Вашингтон отправил Киеву около 24 тысяч противотанковых управляемых ракет, 1033 зенитных ракетных системы и 1468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174 173 артиллерийских снаряда, девять вертолетов.