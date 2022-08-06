«Вы кто?»: МИД Тайваня не узнал Зеленского после слов политика в поддержку острова

Министерство иностранных дел Тайваня не смогло опознать президента Украины Владимира Зеленского в Twitter. В ответ на слова поддержки дипломаты решили уточнить у главы государства, кем он является.
После скандального инцидента с посещением конгрессвумен Нэнси Пелоси Тайбэя Китай начал серию военных учений вблизи острова. Тогда МИД Тайваня попросил западных лидеров о помощи, разместив соответствующий пост в соцсетях.
На сообщение отреагировал Зеленский, который написал, что Киев поддерживает Тайбэй. Внешнеполитическое ведомство ответило на комментарий политика необычным вопросом.
«Вы кто?» — гласит сообщение МИД.
Спикер Палаты представителей прибыла на Тайвань 2 августа. МИД КНР пообещал отреагировать на визит политика «серьезными мерами».