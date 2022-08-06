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«Вы кто?»: МИД Тайваня не узнал Зеленского после слов политика в поддержку острова

«Вы кто?»: МИД Тайваня не узнал Зеленского после слов политика в поддержку острова
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Министерство иностранных дел Тайваня не смогло опознать президента Украины Владимира Зеленского в Twitter. В ответ на слова поддержки дипломаты решили уточнить у главы государства, кем он является.

После скандального инцидента с посещением конгрессвумен Нэнси Пелоси Тайбэя Китай начал серию военных учений вблизи острова. Тогда МИД Тайваня попросил западных лидеров о помощи, разместив соответствующий пост в соцсетях.

На сообщение отреагировал Зеленский, который написал, что Киев поддерживает Тайбэй. Внешнеполитическое ведомство ответило на комментарий политика необычным вопросом.

«Вы кто?» гласит сообщение МИД.

Спикер Палаты представителей прибыла на Тайвань 2 августа. МИД КНР пообещал отреагировать на визит политика «серьезными мерами».

Зеленский Китай тайвань
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RusNewsToday24
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