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    «Вы для нас великий президент!»: как россияне отреагировали на поздравления Путина с Пасхой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Вы для нас великий президент!»: как россияне отреагировали на поздравления Путина с Пасхой

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, ее вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российский лидер поздравил всех соотечественников с Пасхой, и благодарные граждане живо откликнулись на слова Путина в Сети.

    Как подчеркнул Путин, в этот праздник людей объединяют высокие духовные ценности, побуждающие светлые чувства и веру.

    «Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций», — цитирует Путина сайт Кремля.

    Россияне в Сети горячо поблагодарили своего лидера за поздравления. В комментариях под многочисленными публикациями о том, что Путин принял участие в пасхальной службе, жители России выразили глубокую признательность своему лидеру. Некоторые отметили — за здоровье Путина молится ежечасно много людей, и за судьбу России можно не беспокоиться.

    «Вы для нас великий президент!»: как россияне отреагировали на поздравления Путина с Пасхой
    pixabay.com

    «Владимир Владимирович, всех благ вам и терпения!»;

    «Спасибо за поздравление!»;

    «И вас, Владимир Владимирович, с праздником Светлой Пасхи! Пусть у вас все будет хорошо!»;

    «Держитесь, Владимир Владимирович! Народ не только России молится за вас и верит в вас! Народы мира, у кого Бог в душе, с надеждой смотрят на Россию, в который уже раз противостоящую мировому злу»;

    «Храни вас Господь! Вы для нас великий президент!»;

    «Такт, выдержка, ум, стратегия, понимание людских душ и стремлений — вы совершенно точно достойный президент нашей страны!»;

    «За него столько народа молится, что наш президент под надежной охраной», — писали в Сети благодарные россияне.

    Пасха — один из главных христианских праздников, в этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа. Дата праздника каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, и в этом году православные празднуют ее 24 апреля.

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