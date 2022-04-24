«Вы для нас великий президент!»: как россияне отреагировали на поздравления Путина с Пасхой

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Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, ее вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российский лидер поздравил всех соотечественников с Пасхой, и благодарные граждане живо откликнулись на слова Путина в Сети.
Как подчеркнул Путин, в этот праздник людей объединяют высокие духовные ценности, побуждающие светлые чувства и веру.
«Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций», — цитирует Путина сайт Кремля.
Россияне в Сети горячо поблагодарили своего лидера за поздравления. В комментариях под многочисленными публикациями о том, что Путин принял участие в пасхальной службе, жители России выразили глубокую признательность своему лидеру. Некоторые отметили — за здоровье Путина молится ежечасно много людей, и за судьбу России можно не беспокоиться.
«Владимир Владимирович, всех благ вам и терпения!»;
«Спасибо за поздравление!»;
«И вас, Владимир Владимирович, с праздником Светлой Пасхи! Пусть у вас все будет хорошо!»;
«Держитесь, Владимир Владимирович! Народ не только России молится за вас и верит в вас! Народы мира, у кого Бог в душе, с надеждой смотрят на Россию, в который уже раз противостоящую мировому злу»;
«Храни вас Господь! Вы для нас великий президент!»;
«Такт, выдержка, ум, стратегия, понимание людских душ и стремлений — вы совершенно точно достойный президент нашей страны!»;
«За него столько народа молится, что наш президент под надежной охраной», — писали в Сети благодарные россияне.
Пасха — один из главных христианских праздников, в этот день верующие по всему миру отмечают воскресение Иисуса Христа. Дата праздника каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, и в этом году православные празднуют ее 24 апреля.