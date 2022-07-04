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ВВС Украины получили от Словакии вертолеты Ми-17

ВВС Украины получили от Словакии вертолеты Ми-17
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Словакия передала Украине несколько многоцелевых вертолетов Ми-17, сообщает ряд украинских СМИ.

Словацкое военное ведомство приняло решение поставить для нужд Военно-воздушных сил Украины четыре винтокрылые машины, снятые с хранения. Отмечается, что это уже вторая поставка таких вертолетов, до этого Братислава передала Киеву также четыре Ми-17 и один Ми-2.

Следует заметить, что переданные Украине вертолеты были сняты с вооружения ВВС Словакии в виду их устаревания. Военное ведомство страны в 2015 году приняло решение заменить их на американские UH-60M Black Hawk.

вертолеты ми-17 словакия Украина
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