ВВС Украины получили от Словакии вертолеты Ми-17

Словакия передала Украине несколько многоцелевых вертолетов Ми-17, сообщает ряд украинских СМИ.
Словацкое военное ведомство приняло решение поставить для нужд Военно-воздушных сил Украины четыре винтокрылые машины, снятые с хранения. Отмечается, что это уже вторая поставка таких вертолетов, до этого Братислава передала Киеву также четыре Ми-17 и один Ми-2.
Следует заметить, что переданные Украине вертолеты были сняты с вооружения ВВС Словакии в виду их устаревания. Военное ведомство страны в 2015 году приняло решение заменить их на американские UH-60M Black Hawk.