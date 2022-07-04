ВВС Украины получили от Словакии вертолеты Ми-17

Словацкое военное ведомство приняло решение поставить для нужд Военно-воздушных сил Украины четыре винтокрылые машины, снятые с хранения. Отмечается, что это уже вторая поставка таких вертолетов, до этого Братислава передала Киеву также четыре Ми-17 и один Ми-2.