Введение военного положения в новых регионах России: главные пункты указа Путина

Сегодня, 19 октября, президент России Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, где объявил о введении военного положения в новых регионах страны. На официальном сайте Кремля были опубликованы соответствующие указы с разъяснениями главных тезисов из речи главы государства.
Подготовленные главой России указы «О введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» и «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» вступят в силу 20 октября.
«На новых территориях, когда они вступали в состав России, уже действовал режим военного положения, теперь его нужно оформить в рамках российского закона», — объяснил Путин.
Главные пункты из речи президента России
— Владимир Путин сообщил, что главы новых российских регионов будут иметь право создать штабы для координации работы по повышению безопасности.
— Президент поручил в трехдневный срок представить ему предложения о мерах, принимаемых на территориях новых субъектов РФ, на которые распространяется введение военного положения.
— Глава государства также инициировал процедуру создания специального Совета по координации работы для повышения безопасности, который возглавит председатель правительства Михаил Мишустин. В состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, администрации президента, а также Государственного совета, «что позволить обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны».
— Российский лидер призвал мэра Москвы Сергея Собянина совместно с администрацией Кремля подключиться к координации работы регионов при реализации мер по уровням реагирования.
— Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ.
Введение уровней реагирования в регионах
Военное положение вводится только в четырех регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Средний уровень реагирования распространяется только на 8 приграничных регионах: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области
Уровень повышенной готовности будет введен в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов.
Что означает введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Согласно Федеральному Конституционному закону «О военном положении», со дня вступления соответствующего указа президента РФ начинают применяться меры по организации производства продукции для госнужд, обеспечения Вооруженных сил России и других войск. Меры будут действовать только на территориях новых субъектов государства.
Ведение военного положения предполагает:
— Усиливается надзор за соблюдением порядка и охрана военных и государственных объектов, а граждане могут привлекаться к труду для обеспечения нужд обороны, восстановления поврежденных или разрушенных объектов;
— Будет организована эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей данных территорий в безопасные районы.
— Запрещается проведение митингов, демонстраций и забастовок;
— Граждане будут привлекаться к работе в соответствии с нуждами обороны и ликвидации последствий применения оружия противника.
— При необходимости может изыматься имущество граждан и предприятий, нужное для обеспечения обороны и безопасности с последующим возмещением государством стоимости этого имущества;
— Будет введен комендантский час и дополнительные проверки документов. Таким образом, военным разрешается досматривать жилища и транспорт. Нарушителей порядка могут задержать до 30 суток.
— Будет запрещена продажа оружия, боеприпасов;
— Вводится военная цензура. Армия имеет право читать все письма или сообщения в интернете, прослушивать разговоры;
Подчеркиваем, что после вступления указа Путина о введении военного положения на новых территориях России действие перечисленных выше мер будет распространяться только на четыре региона: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. На остальные территории Российской Федерации данные ограничения не распространяются.