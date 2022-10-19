Введение военного положения в новых регионах России: главные пункты указа Путина

Подготовленные главой России указы «О введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» и «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» вступят в силу 20 октября.