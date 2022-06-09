Введение налога для владельцев домашних животных не планируется

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил на рассмотрение депутатов законопроект о регистрации домашних животных. Парламентария поддержали и в других комитетах.
Что будет означать принятие такой правовой нормы для владельцев собак и кошек, в беседе с «Радио 1» рассказал сам автор законопроекта.
Регистрация вводится в первую очередь для удобства самих владельцев животных. Если собака или кошка убежит, ее будет легко найти. Владельца выброшенного на улицу домашнего питомца можно будет привлечь к ответственности.
На первом этапе процедура регистрации животных будет добровольной. То есть только для тех людей, кому это необходимо: путешествующих с животными, членов кинологических федераций. Регистрацией будет заниматься Россельхознадзор и его территориальные отделения. Сама процедура в законопроекте прописана как бесплатная.
Парламентарий также добавил, что введение налога на содержание домашних животных не планируется.