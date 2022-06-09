Введение налога для владельцев домашних животных не планируется

На первом этапе процедура регистрации животных будет добровольной. То есть только для тех людей, кому это необходимо: путешествующих с животными, членов кинологических федераций. Регистрацией будет заниматься Россельхознадзор и его территориальные отделения. Сама процедура в законопроекте прописана как бесплатная.