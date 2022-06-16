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Вуйнович: обезьянья оспа передается при близких физических контактах между людьми

Вуйнович: обезьянья оспа передается при близких физических контактах между людьми
globallookpress/IMAGO/Warning sign with inscript

Оспа обезьян имеет существенные отличия от новой коронавирусной инфекции и распространяется при близких физических контактах между людьми. Об этом во время выступления на ПМЭФ-2022 сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Обезьянья оспа проявила себя в апреле текущего года. Уже в мае стало понятно, что вирус начал распространятся по миру после случаев заражения в разных точках мира.

«Мы видим распространение, и ведется очень углубленный эпиднадзор, чтобы контакты изолировали, чтобы работники здравоохранения были насторожены, чтобы любая сыпь нетипичная практически тестировалась на вирус оспы обезьян», — отметила Вуйнович.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее оценил шансы возникновения новой пандемии из-за оспы обезьян. По его словам, на данном этапе массовое распространение вируса едва ли возможно, пишет RT.

ВОЗ коронавирус мелита вуйнович оспа обезьян пмэф-2022
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RusNewsToday24
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