Вуйнович: обезьянья оспа передается при близких физических контактах между людьми

Оспа обезьян имеет существенные отличия от новой коронавирусной инфекции и распространяется при близких физических контактах между людьми. Об этом во время выступления на ПМЭФ-2022 сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Обезьянья оспа проявила себя в апреле текущего года. Уже в мае стало понятно, что вирус начал распространятся по миру после случаев заражения в разных точках мира.
«Мы видим распространение, и ведется очень углубленный эпиднадзор, чтобы контакты изолировали, чтобы работники здравоохранения были насторожены, чтобы любая сыпь нетипичная практически тестировалась на вирус оспы обезьян», — отметила Вуйнович.
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее оценил шансы возникновения новой пандемии из-за оспы обезьян. По его словам, на данном этапе массовое распространение вируса едва ли возможно, пишет RT.