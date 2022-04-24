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    Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил столб пепла высотой 3 км

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил столб пепла высотой 3 км

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    Зафиксировано новое извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Пепловый столб поднялся до трех километров, сообщает Channel NewsAsia.

    «Местным жителем предписано не приближаться к месту извержения ближе 2 км и использовать маски, спасающие от загрязнений в воздухе», — подчеркнул собеседник телеканала.

    Вулкан располагается в Зондском проливе между двумя островами — Ява и Суматра. Из-за его мощной активности ученые присвоили второй уровень угрозы.

    На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Ранее в 2018 году из-за цунами, вызванным аналогичным извержением, погибли 429 человек.

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