Вучич указал на вечную память сербского народа о событиях в Ясеновац

Сербский лидер Александр Вучич отреагировал на запрет Загреба пускать его на территорию бывшего концлагеря Ясеновац постом в Twitter.
Хорватские власти ранее приняли решение запретить Вучичу частный визит в мемориальный комплекс, где ранее функционировал концлагерь. В ответ на это президент Сербии разместил фотографию мемориала со следующими словами.
«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», — написал он.
Ранее стало известно, что сербский МИД направил по этому поводу ноту протеста Хорватии. Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия Загреба «антицивилизационными и антиевропейскими».