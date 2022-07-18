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Вучич указал на вечную память сербского народа о событиях в Ясеновац

Вучич указал на вечную память сербского народа о событиях в Ясеновац
Vincent Isore via /imago-images.de / globallookpress

Сербский лидер Александр Вучич отреагировал на запрет Загреба пускать его на территорию бывшего концлагеря Ясеновац постом в Twitter.

Хорватские власти ранее приняли решение запретить Вучичу частный визит в мемориальный комплекс, где ранее функционировал концлагерь. В ответ на это президент Сербии разместил фотографию мемориала со следующими словами.

«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», — написал он. 

Ранее стало известно, что сербский МИД направил по этому поводу ноту протеста Хорватии. Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия Загреба «антицивилизационными и антиевропейскими».

белград вучич загреб сербия Хорватия
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