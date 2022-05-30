Вучич: цены на российский газ для Сербии будут в три раза ниже рыночных

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонные переговоры, одной из тем которых стала стоимость российского газа по новому контракту. По их итогам сербский лидер заявил, что Белград будет получать топливо в три раза дешевле, чем в среднем по рынку.