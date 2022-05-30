Вучич: цены на российский газ для Сербии будут в три раза ниже рыночных

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонные переговоры, одной из тем которых стала стоимость российского газа по новому контракту. По их итогам сербский лидер заявил, что Белград будет получать топливо в три раза дешевле, чем в среднем по рынку.
По словам Вучича, Путин пообещал ему «наиболее благоприятную цену на территории Европы». По более низкой стоимости российский газ поставляется только в Белоруссию и Армению, которые входят в СНГ, предположил президент Сербии.
Страна будет получать газ из России по 340-350 долларов за тысячу кубометров. При расчете стоимости поставок будет использоваться исключительно нефтяная формула, уточнил политик. Договор, предусматривающий поставку 2,2 млрд кубометров сырья, будет заключен на три года. Однако Белграду предстоит обсудить с «Газпромом» некоторые нюансы, отметил Вучич.