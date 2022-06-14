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Вучич сообщил, что Сербия будет вынуждена осенью отказаться от российской нефти

Вучич сообщил, что Сербия будет вынуждена осенью отказаться от российской нефти
IMAGO/Christian Spicker/Globallookpress

Сербия не сможет импортировать российское топливо из-за санкций Европейского союза, заявил президент республики Александр Вучич. 

По его словам, ограничения вступят в силу с ноября текущего года. С этого момента поставки российской нефти в страну придется остановить. 

«Ежедневно появляются десятки новых проблем, нужно иметь в виду, что с ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть», — сказал он. 

Вучич ранее провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Спикеры детально обсудили вопросы нового газового контракта. Главы государств условились, что Москва продолжит бесперебойные поставки природного топлива в республику. 

ЕС нефть Россия санкции сербия
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