Вучич сообщил, что Сербия будет вынуждена осенью отказаться от российской нефти

Сербия не сможет импортировать российское топливо из-за санкций Европейского союза, заявил президент республики Александр Вучич.
По его словам, ограничения вступят в силу с ноября текущего года. С этого момента поставки российской нефти в страну придется остановить.
«Ежедневно появляются десятки новых проблем, нужно иметь в виду, что с ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть», — сказал он.
Вучич ранее провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Спикеры детально обсудили вопросы нового газового контракта. Главы государств условились, что Москва продолжит бесперебойные поставки природного топлива в республику.