Вучич призвал сохранить мир между Сербией и Косово

Сербам и албанцам, населяющим непризнанную Косово, необходимо приложить все усилия для сохранения мира. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
Глава государства призвал сербов не поддаваться на провокации и избегать ситуаций, которые могли бы спровоцировать конфликт. Вучич также обратился к представителям государств, поддерживающих Косово. Президент попросил их «немного позаботиться о международном праве» и любой ценой избежать дальнейшей эскалации ситуации.
«Атмосфера доведена до кипения, сербы больше не потерпят жестокости, я почти встал перед ними колени и умолял их, и в конце концов получил обещание. Ситуация сильно осложнена», — заявил Вучич.
По словам президента, он всеми способами будет искать мирного решения ситуации. Однако Вучич подчеркнул, что Белград решительно ответит, если начнутся издевательства над сербами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что за волнениями в Косово стоит Запад. Таким образом США и ЕС хотят «нейтрализовать» Белград, передает телеканал «360».