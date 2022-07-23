Вучич пригрозил Западу налаженным партнерством с Россией

Западу стоит прекратить делать замечания в адрес Сербии по поводу налаженного сотрудничества с Россией. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.
По мнению главы государства, страна намерена решать возникшие проблемы с газом, и она с ними непременно справится, используя значительные суммы средств и любые доступные способы. Кроме того, он предупредил страны коллективного Запада воздержаться от замечаний.
«Если завтра Лавров приедет в Белград, мы будем главной новостью для всех, кто думает, что может делать замечания Сербии» — добавил он.
Ранее Вучич сообщил, что в случае отказа западных стран от условий российского лидера Владимира Путина их будет ждать «ад». Подробности передает издание «Царьград».