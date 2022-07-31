Вучич перенес свое обращение к гражданам Сербии

Ранее глава государства сообщал о своем намерении выступить с экстренным обращением к гражданам в связи с эскалацией напряженности на границе с самопровозглашенной республикой Косово. Вучич заявлял, что армия региона планирует наступление на северную часть Сербии в полночь.