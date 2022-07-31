Вучич перенес свое обращение к гражданам Сербии

Президент Сербии Александр Вучич отменил свое обращение к нации. Соответствующую информацию передают местные СМИ.
Ранее глава государства сообщал о своем намерении выступить с экстренным обращением к гражданам в связи с эскалацией напряженности на границе с самопровозглашенной республикой Косово. Вучич заявлял, что армия региона планирует наступление на северную часть Сербии в полночь.
Также сообщается, что президент в экстренном порядке прибыл в здание Генерального штаба страны. В настоящее время неизвестно, на какое время было перенесено обращение Вучича к гражданам Сербии.