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Вучич перенес свое обращение к гражданам Сербии

Вучич перенес свое обращение к гражданам Сербии
IMAGO/Christian Spicker/Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич отменил свое обращение к нации. Соответствующую информацию передают местные СМИ.

Ранее глава государства сообщал о своем намерении выступить с экстренным обращением к гражданам в связи с эскалацией напряженности на границе с самопровозглашенной республикой Косово. Вучич заявлял, что армия региона планирует наступление на северную часть Сербии в полночь.

Также сообщается, что президент в экстренном порядке прибыл в здание Генерального штаба страны. В настоящее время неизвестно, на какое время было перенесено обращение Вучича к гражданам Сербии.

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RusNewsToday24
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