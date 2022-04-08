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    Вучич объяснил голосование Сербии за исключение России из СПЧ ООН шантажом и давлением

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global look press/MFA Russia

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    Global look press/MFA Russia

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика проголосовала
    за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН) под
    давлением.

    По его словам, изначально Белград планировал воздержаться от
    голосования, однако столкнулся с шантажом и давлением. Вучич уточнил, что решается
    вопрос об исключении республики из пакета санкций, который касается импорта
    нефти.

    Ранее Генассамблея ООН заморозила
    участие РФ в Совете по правам человека из-за российской спецоперации по
    демилитаризации Украины. Против такого решения выступили 24 государства, в том числе
    Казахстан, Иран, Венесуэла, КНДР, Куба и Сирия. Позже ГА ООН проголосовала за
    исключение России из СПЧ организации.

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