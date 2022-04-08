Вучич объяснил голосование Сербии за исключение России из СПЧ ООН шантажом и давлением

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика проголосовала
за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН) под
давлением.
По его словам, изначально Белград планировал воздержаться от
голосования, однако столкнулся с шантажом и давлением. Вучич уточнил, что решается
вопрос об исключении республики из пакета санкций, который касается импорта
нефти.
Ранее Генассамблея ООН заморозила
участие РФ в Совете по правам человека из-за российской спецоперации по
демилитаризации Украины. Против такого решения выступили 24 государства, в том числе
Казахстан, Иран, Венесуэла, КНДР, Куба и Сирия. Позже ГА ООН проголосовала за
исключение России из СПЧ организации.
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