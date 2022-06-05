Вучич обратится к нации в связи с отказом балканских стран пропустить лайнер Лаврова

Президент Сербии Александар Вучич 6 июня выступит с обращением к соотечественникам в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего неба для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Информацию об этом озвучило национальное телевидение республики РТС.
Сербский лидер в понедельник выступит с обращением к гражданам в вечерних новостях в 19:30 (20:30 по Москве). Ранее три балканских государства отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.
Газета «Вечерние Новости» пишет, что назначенный на 6-7 июня визит Лаврова в Сербию «оказался под большим вопросом». Несмотря на это, «в этом нет никакой вины официального Белграда», отмечают сербские журналисты.