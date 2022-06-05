Вучич обратится к нации в связи с отказом балканских стран пропустить лайнер Лаврова

Президент Сербии Александар Вучич 6 июня выступит с обращением к соотечественникам в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего неба для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Информацию об этом озвучило национальное телевидение республики РТС.