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Вучич назвал российские вертолеты Ка-32 лучшими в мире

Вучич назвал российские вертолеты Ка-32 лучшими в мире
globallookpress.com / Predrag Milosavljevic / XinHua

Белград не уверен, что сможет получить заказанные у России вертолеты Ка-32, предназначенные для тушения пожаров, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Отмечается, что сербский лидер принял участие во встрече с премьерами Северной Македонии, Албании и — в качестве наблюдателей — председателями правительств Черногории и Боснии и Герцеговины.

По словам Вучича, из-за санкций против РФ, лучшие в мире вертолеты могут не попасть в Сербию.

«Сейчас жду, чтобы узнать, как доставим вертолеты, которые покупаем для борьбы с пожарами. Это лучшие вертолеты в мире. Дадут ли нам их ввезти или не дадут, Бог его знает», — пожаловался президент.

Ранее Вучич заявил, что ожидает поставки двух российских вертолетов Ка-32, поскольку синоптики прогнозируют жаркое лето, а это может привести к пожарам. Он добавил, что при необходимости сербы готовы помочь в тушении пожаров албанским и македонским соседям.

Напомним, 5 июня Болгария, Македония и Черногория отказались пропускать дипломатический борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова через свое воздушное пространство. Российский дипломат собирался совершить официальный визит в Сербию.

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