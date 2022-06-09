Вучич назвал российские вертолеты Ка-32 лучшими в мире

Белград не уверен, что сможет получить заказанные у России вертолеты Ка-32, предназначенные для тушения пожаров, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.
Отмечается, что сербский лидер принял участие во встрече с премьерами Северной Македонии, Албании и — в качестве наблюдателей — председателями правительств Черногории и Боснии и Герцеговины.
По словам Вучича, из-за санкций против РФ, лучшие в мире вертолеты могут не попасть в Сербию.
«Сейчас жду, чтобы узнать, как доставим вертолеты, которые покупаем для борьбы с пожарами. Это лучшие вертолеты в мире. Дадут ли нам их ввезти или не дадут, Бог его знает», — пожаловался президент.
Ранее Вучич заявил, что ожидает поставки двух российских вертолетов Ка-32, поскольку синоптики прогнозируют жаркое лето, а это может привести к пожарам. Он добавил, что при необходимости сербы готовы помочь в тушении пожаров албанским и македонским соседям.
Напомним, 5 июня Болгария, Македония и Черногория отказались пропускать дипломатический борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова через свое воздушное пространство. Российский дипломат собирался совершить официальный визит в Сербию.