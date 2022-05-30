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Второй этап работ по восстановлению Триумфальной арки Пальмиры завершился в Сирии

Второй этап работ по восстановлению Триумфальной арки Пальмиры завершился в Сирии
upyernoz \ CC BY 2.0 \ wikipedia.org

В Сирии завершился второй этап работ по восстановлению облика Триумфальной арки Пальмиры. Участие в нем принял объединенный коллектив ученых под руководством Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН.

В период с 14 апреля по 25 мая группа российских и сирийских экспертов провела послойный разбор завала в районе арки, тщательно зафиксировав положение каждого фрагмента. Пронумеровав все элементы, специалисты поместили их в лапидарий для последующего сканирования и построения 3D-моделей.

Археологи заявили о необходимости провести раскопки территории арки, чтобы получить максимально подробные сведения о строительной истории памятника.

Триумфальная арка в 2015 году была разрушена боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ), оккупировавшими Пальмиру. Операция по освобождению города завершилась в сентябре 2016 года, участие в ней, по некоторым данным, принимали бойцы «ЧВК Вагнера». Вскоре после этого древний город посетила первая группа ученых из России.

  • * – запрещенная в РФ террористическая организация
Пальмира Сирия Триумфальная арка
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