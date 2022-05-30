Второй этап работ по восстановлению Триумфальной арки Пальмиры завершился в Сирии

Триумфальная арка в 2015 году была разрушена боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ), оккупировавшими Пальмиру. Операция по освобождению города завершилась в сентябре 2016 года, участие в ней, по некоторым данным, принимали бойцы «ЧВК Вагнера». Вскоре после этого древний город посетила первая группа ученых из России.