В Сирии завершился второй этап работ по восстановлению облика Триумфальной арки Пальмиры. Участие в нем принял объединенный коллектив ученых под руководством Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН.
В период с 14 апреля по 25 мая группа российских и сирийских экспертов провела послойный разбор завала в районе арки, тщательно зафиксировав положение каждого фрагмента. Пронумеровав все элементы, специалисты поместили их в лапидарий для последующего сканирования и построения 3D-моделей.
Археологи заявили о необходимости провести раскопки территории арки, чтобы получить максимально подробные сведения о строительной истории памятника.
Триумфальная арка в 2015 году была разрушена боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ), оккупировавшими Пальмиру. Операция по освобождению города завершилась в сентябре 2016 года, участие в ней, по некоторым данным, принимали бойцы «ЧВК Вагнера». Вскоре после этого древний город посетила первая группа ученых из России.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация