второй этап бета-тестирования HarmonyOS 3.0, допущены 17 моделей

Компания Huawei наконец-то начинает второй этап бета-тестирования нового поколения своей фирменной замены Android — операционной системы HarmonyOS 3.0.





На время второго этапа протестировать HarmonyOS 3.0 смогут пользователи из Китая со смартфонами серий Mate и P50, планшетами MatePad и фирменными телевизорами. Полностью список устройств, допущенных к тестированию, выглядит так:

Huawei Mate Xs2

Huawei Mate Xs2 Collector’s Edition

Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 4G

Huawei Mate X2 Collector’s Edition

Huawei Mate 40E

Huawei Mate 40E 4G

Huawei Mate 40E Pro

Huawei P50E

10,8-дюймовый Huawei MatePad Pro 2021

Huawei MatePad 11

Huawei Smart TV V98

Huawei Smart TV V75 Super

Huawei Smart TV V55 2021

Huawei Smart TV V65 2021

Huawei Smart TV V75 2021

Huawei Smart TV V85 2021

Пользователи таких устройств получат бета-обновление HarmonyOS 3.0 в середине августа 2022 года.

