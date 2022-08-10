второй этап бета-тестирования HarmonyOS 3.0, допущены 17 моделей

Компания Huawei наконец-то начинает второй этап бета-тестирования нового поколения своей фирменной замены Android — операционной системы HarmonyOS 3.0.
На время второго этапа протестировать HarmonyOS 3.0 смогут пользователи из Китая со смартфонами серий Mate и P50, планшетами MatePad и фирменными телевизорами. Полностью список устройств, допущенных к тестированию, выглядит так:
- Huawei Mate Xs2
- Huawei Mate Xs2 Collector’s Edition
- Huawei Mate X2
- Huawei Mate X2 4G
- Huawei Mate X2 Collector’s Edition
- Huawei Mate 40E
- Huawei Mate 40E 4G
- Huawei Mate 40E Pro
- Huawei P50E
- 10,8-дюймовый Huawei MatePad Pro 2021
- Huawei MatePad 11
- Huawei Smart TV V98
- Huawei Smart TV V75 Super
- Huawei Smart TV V55 2021
- Huawei Smart TV V65 2021
- Huawei Smart TV V75 2021
- Huawei Smart TV V85 2021
Пользователи таких устройств получат бета-обновление HarmonyOS 3.0 в середине августа 2022 года.