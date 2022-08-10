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второй этап бета-тестирования HarmonyOS 3.0, допущены 17 моделей

второй этап бета-тестирования HarmonyOS 3.0, допущены 17 моделей

Компания Huawei наконец-то начинает второй этап бета-тестирования нового поколения своей фирменной замены Android — операционной системы HarmonyOS 3.0.


На время второго этапа протестировать HarmonyOS 3.0 смогут пользователи из Китая со смартфонами серий Mate и P50, планшетами MatePad и фирменными телевизорами. Полностью список устройств, допущенных к тестированию, выглядит так:

  • Huawei Mate Xs2

  • Huawei Mate Xs2 Collector’s Edition

  • Huawei Mate X2

  • Huawei Mate X2 4G

  • Huawei Mate X2 Collector’s Edition

  • Huawei Mate 40E

  • Huawei Mate 40E 4G

  • Huawei Mate 40E Pro

  • Huawei P50E

  • 10,8-дюймовый Huawei MatePad Pro 2021

  • Huawei MatePad 11

  • Huawei Smart TV V98

  • Huawei Smart TV V75 Super

  • Huawei Smart TV V55 2021

  • Huawei Smart TV V65 2021

  • Huawei Smart TV V75 2021

  • Huawei Smart TV V85 2021

Пользователи таких устройств получат бета-обновление HarmonyOS 3.0 в середине августа 2022 года. 
 

EMUI HarmonyOS Honor Huawei
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