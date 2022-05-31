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Второй браузер в мире преодолел рубеж в миллиард пользователей

Второй браузер в мире преодолел рубеж в миллиард пользователей

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Команда AtlasVPN опубликовала интересную статистику — эксперты подсчитали количество пользователей разных браузеров по всему миру. 


Новый отчет AtlasVPN показывает, что Safari от Apple, наконец, преодолел отметку в миллиард пользователей, хотя по популярности он все еще сильно отстает от Google Chrome. Таким образом, Safari стал вторым браузером в мире, число пользователей которого превысило миллиард. 

Согласно исследованию atlasVPN, браузер Safari сейчас используют 1 006 232 879 интернет-пользователей, что составляет 19,16% от общего количества всех интернет-пользователей. Как отмечают в atlasVPN, на популярность Safari влияет то, что Apple устанавливает фирменный браузер на каждый iPhone, iPad и Mac.

Второй браузер в мире преодолел рубеж в миллиард пользователей

При этом у Google Chrome аудитория в три раза больше — 3 378 967 819 пользователей. На долю Microsoft Edge, третьего популярности, приходится 212 695 000 пользователей. 

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apple Safari
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