Второй браузер в мире преодолел рубеж в миллиард пользователей

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Команда AtlasVPN опубликовала интересную статистику — эксперты подсчитали количество пользователей разных браузеров по всему миру.





Новый отчет AtlasVPN показывает, что Safari от Apple, наконец, преодолел отметку в миллиард пользователей, хотя по популярности он все еще сильно отстает от Google Chrome. Таким образом, Safari стал вторым браузером в мире, число пользователей которого превысило миллиард.

Согласно исследованию atlasVPN, браузер Safari сейчас используют 1 006 232 879 интернет-пользователей, что составляет 19,16% от общего количества всех интернет-пользователей. Как отмечают в atlasVPN, на популярность Safari влияет то, что Apple устанавливает фирменный браузер на каждый iPhone, iPad и Mac.





При этом у Google Chrome аудитория в три раза больше — 3 378 967 819 пользователей. На долю Microsoft Edge, третьего популярности, приходится 212 695 000 пользователей.