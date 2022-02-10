«Второй Чернобыль»: Украину превращают в опасный ядерный полигон в центре Европы

Украину превращают в опасный ядерный полигон в центре Европы, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Журавко считает, что киевская власть играет в опасные игры не только в политике и войне, плохо дело обстоит и в сфере энергетики.

«Не будем сейчас про газ и уголь, хотя именно цены на эти ресурсы подтолкнули к новому опасному эксперименту в ядерной части энергетики. Мы говорим об опасных рекордах и экспериментах с ядерными реакторами. Украинская компания “Энергоатом” сообщила о включении в работу всех ядерных реакторов страны», — пишет Журавко.

Никогда до этого все блоки одновременно не были в работе, отмечает экс-депутат. И не только во времена самостоятельной Украины, но и во времена СССР.

«Это сложное оборудование требует постоянного обслуживания и плановых ремонтов. Если все загружены, значит, регламентные работы не проводятся. Украину превращают в опасный ядерный полигон в центре Европы. Реакторы тотально мобилизованы и поставлены под нагрузку. 15 реакторов, мало того, что загружаемых в пике до 100% и более, но еще и используемых для маневрирования мощностью. Что будет, если энергоблоки выйдут из строя? Внезапное отключение энергоблока — это сложный стресс-тест для всего оборудования АЭС, да и энергосистемы в целом. Срочное расхолаживание реактора, целая цепь переключений и включений различного оборудования. Аварии в таких случаях могут быть цепными — поломка одного элемента приводит к поломке следующего», — пишет Журавко в социальных сетях.

Все идет к тому, что Запад будет закрывать проект «Украина», констатирует экс-депутат. Поэтому, вполне возможно, что ситуацию в энергетической сфере он использует в своих целях.

«Вопрос стоит только в том, как это будет выглядеть. Вариантов немного, или по-мирному, или по принципу “выжженной земли”. Скорее всего, в соответствии с традициями Запада, все пойдет по второму варианту. Основным сценарием, конечно, будет военное обострение. Но и гипотетический “второй Чернобыль” совсем не помешает», — добавил бывший украинский депутат.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фотографии секретных документов о поставках вооружений на Украину на сумму более 700 млн долларов. Хакерам удалось добыть данные об оружии, его специфике и даже о рейсах, которыми перенаправлялись вооружения.

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