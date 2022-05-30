ВТБ подключился к системе быстрых платежей «СБПэй» – замене Google Pay и Apple Pay в России

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Пресс-служба банка ВТБ сообщила о подключении к платежному сервису Системы быстрых платежей – «СБПэй». «СБПэй» – это мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных и интернет-магазинах, российский аналог отключенных в стране Google Pay и Apple Pay. Разработкой приложения занималась Национальная система платежных карт. Все кредитные организации, согласно указанию Центробанка, должны подключиться к сервису до 1 июля.





«ВТБ одним из первых среди лидеров банковского рынка обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и интернете с помощью Системы быстрых платежей, используя приложение “СБПэй”. По данным банка, до конца года им воспользуется до 1,5 млн клиентов ВТБ», – говорится в сообщении банка.

Система быстрых платежей (СБП) отличается от стандартных тем, что не использует данные банковской карты. «Для оплаты покупки клиенту необходимо войти в приложение “СБПэй”, отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Средства поступят на счет торговой точки мгновенно», – уточнили в ВТБ.