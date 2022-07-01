Всё тот же уникальный дизайн, но в более компактном футляре. Появилось фото наушников Nothing Ear (1) Stick

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12 июля компания Nothing представит свой первый смартфон. Похоже, в этот же день нам могут показать и новые наушники.





Модель Nothing Ear (1) Stick уже засветилась в Сети. Дизайн наушников практически полностью идентичен текущей модели Nothing Ear (1), с которой компания начала своё существование на рынке.

Но есть ряд отличий. Во-первых, футляр тут совершенно иной и, судя по всему, более компактный. Во-вторых, на ножках имеется по две точки вместо одинарных на текущей версии, хотя неясно, означает ли это хоть что-то. Также есть предположение, что в комплекте не будет силиконовых насадок, что позволит производителю удешевить продукт.