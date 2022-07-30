Всё-таки выйдут? Стало известно, когда видеокарты Intel Arc для настольных ПК могут появиться на рынке

Немецкий журналист и инсайдер Игорь Валлосек с ресурса Igor’sLAB опубликовал новые данные о видеокартах Intel Arc для настольных ПК. По его информации, компания изменила график запуска так, чтобы карты появились в период с 5 августа по 29 сентября. При этом запуск каждой модели будет идти без лишней шумихи.





Специалист уточнил, что новые временные рамки позволят компании начать продажи трёх моделей карт по одной за раз. При этом широкомасштабной рекламной кампании в СМИ не планируется, карты, предположительно, отправят только некоторым избранным ресурсам. К слову, ранее он пояснял, почему карты могут задержаться.

По данным источника, такой подход позволит избежать слишком большой волны негативных отзывов и заранее получить обратную связь от рецензентов. Обзоры же на них наверняка станут доступны лишь с началом розничных продаж.

Пока что неясно, относится ли текущий график запуска к мировому рынку или, скорее, к отдельным странам. Учитывая, что A380 запустили только в Китае, вероятно, так будет и в этом случае.

Ранее глава графического подразделения компании Раджа Кодури подтвердил, что Intel улучшит ситуацию с серией Alchemist в этом квартале. Так что можно надеяться, что мощные игровые карты «синей команды» всё же выйдут. Хотя ранее ходили слухи об отмене.

Отметим, что ранее Валлосек слил в сеть схематичное изображение печатной платы флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090.