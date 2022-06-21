всё дело в рухнувшей иене

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



С марта этого года курс японской иены начал снижаться, при этом в июне он упал до минимального значения. Стоимость японской иены достигла самого низкого показателя по отношению к американскому доллару за последние 24 года.

В настоящее время за один китайский юань дают более 20 японских иен. Это также привело к тому, что японские цены стали дешевле, чем в других странах. Многие жители и гости Японии активно сметают товары с прилавков, среди которых оказываются смартфоны iPhone и другие электронные товары.





Согласно данным, опубликованным местными исследовательскими институтами, версия iPhone 13 со 128 ГБ флеш-памяти в Японии стоит 98 800 иен, что эквивалентно примерно 4900 юаням или 745 долларам. В Китае этот смартфон стоит на 1300 юаней дороже. Более того, даже в ходе масштабной распродажи 618, которая недавно завершилась в Поднебесной, приобрести смартфон по такой цене было очень проблематично.