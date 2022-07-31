всё, что известно о флагмане iQOO 9T до релиза

В ближайшие дни флагманский смартфон iQOO 9T выйдет на индийский рынок. Однако его спецификации известны ещё до релиза. Смартфон будет построен на новейшем мобильном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 и будет конкурировать с другими флагманскими устройствами, такими как грядущий OnePlus 10T, а также игровой Asus ROG Phone 6.





Новинка поступит в продажу 2 августа в двух конфигурациях памяти: 8 + 128 ГБ и 12 + 256 ГБ. Также обещаны два цвета: Alpha и Legend. Версия на 8 + 128 ГБ оценивается в 49 999 рупий, вариант с большим объёмом памяти стоит стоить 54 999 рупий.

При этом технически индийский iQOO 9T — это китайский iQOO 10, который недавно появился на рынке. iQOO 9T будет находиться между нынешним iQOO 9 и iQOO 9 Pro.

Смартфон получит 6,78-дюймовый E5 AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления в 120 Гц. Он поддерживает HDR10+ и обеспечивает яркость в 1500 нит. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. Сканер отпечатка встроен в дисплей, есть вырез под селфи-камеру.





В смартфоне используется оперативная памяти LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, но слота для карты памяти нет. Также новинка может похвастаться системой жидкостного охлаждения с большой испарительной камерой. Помимо этого, iQOO 9T получил специальный чип, который увеличивает частоту кадров и оптимизирует цвета в играх.

Смартфон оснащён тройной основной камерой с сенсорами на 50, 13 и 12 Мп. Есть оптическая стабилизация. Фронтальная камера — на 16 Мп. За обработку изображения отвечает чип V1+, разработанный Vivo и MediaTek. Он повышает качество съёмки при низкой освещённости.





Ёмкость батареи составляет 4700 мА·ч, мощность зарядки — 120 Вт. Это хватает, чтобы «заполнить» аккумулятор за 20 минут. Из других особенностей заявлены стереодинамики, поддержка Hi-Fi-звука с выводом аудио через USB Type-C.

Из беспроводных коммуникаций обещают 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и GPS, авот будет ли NFC, пока неясно. Также утверждается, что iQOO 9T будет сертифицирован по стандарту IP52, то есть обещана защита от брызг, пыли и падений с малой высоты. Смартфон будет работать на пользовательской оболочке Origin Ocean на базе Android 12. Отдельно отметим, что новинка получит 3 года обновления ОС и 4 года исправлений безопасности.