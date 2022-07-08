Вся страна ждет: Путин рассказал о возрождении автомобиля «Москвич» в России

Президент России Владимир Путин высказался о возрождении в стране автомобиля «Москвич», сообщает ТАСС. Российский лидер отметил, что вся Россия ждет результатов работы российских инженеров. По его словам, в стране имеется все для того, чтобы создать качественный автомобиль.
«Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть! У нас база есть хорошая однозначно. Вот “Аурус” сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» — заявил Путин.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в собственность города переходит завод Renault Russia, который выпускал ранее кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana. По слвоам политика, на заводе будет производиться сборка автомобилей под историческим брендом «Москвич».