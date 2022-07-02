ВСУ заминировали подходы к ЗАГСу и институту иностранных языков в Бахмуте

Боевики нацбатов разместили РСЗО и бронетехнику у ЗАГСа и института иностранных языков в Бахмуте. Подробности сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По данным Минобороны, украинские боевики заняли ЗАГС и здание института иностранных языков по улице Василия Першина. Подходы к учреждениям были заминированы ВСУ. Местное население не было предупреждено.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что три батальона ВСУ потеряли больше 50% личного состава за сутки. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, пишет телеканал «360».