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ВСУ заминировали подходы к ЗАГСу и институту иностранных языков в Бахмуте

ВСУ заминировали подходы к ЗАГСу и институту иностранных языков в Бахмуте
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Боевики нацбатов разместили РСЗО и бронетехнику у ЗАГСа и института иностранных языков в Бахмуте. Подробности сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны, украинские боевики заняли ЗАГС и здание института иностранных языков по улице Василия Першина. Подходы к учреждениям были заминированы ВСУ. Местное население не было предупреждено.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что три батальона ВСУ потеряли больше 50% личного состава за сутки. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, пишет телеканал «360».

бахмут ВСУ загс
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